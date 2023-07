João Félix falhou jogo particular do Atlético de Madrid na Coreia do Sul

Colchoneros perderam por 3-2 com uma equipa de jogadores da K-League. O avançado português, que não está a 100% fisicamente, não foi utilizado.

O Atlético de Madrid perdeu, esta quinta-feira, por 3-2 com uma equipa composta por jogadores da K-League, campeonato da Coreia do Sul, num jogo particular realizado naquele país asiático. E João Félix não foi utilizado.

O internacional português está a contas com problemas físicos e no treino de ontem participou apenas em 15 minutos. Hoje, ficou no banco a assistir à partida.