Já é conhecido o castigo a João Félix após expulsão frente ao Atlético de Bilbau

Expulso na última jornada, avançado português recebeu dois jogos de punição.

A expulsão na última jornada da La Liga, ante o Atlético de Bilbau, afasta João Félix dos dois próximos jogos do Atlético no campeonato. Por ter desrespeitado o árbitro, o avançado recebeu esta terça-feira do comité desportivo espanhol duas partidas de punição e está fora das opções frente a Getafe e Alavés.

A punição foi baseada no relatório escrito pelo árbitro Jesús Gil Manzano, que puniu João Félix com dois amarelos no último fim de semana. O primeiro por "atingir um adversário com o braço de forma imprudente". O segundo cartão foi por "dirigir-se a mim [ao árbitro] com o dedo indicador em sinal de desacordo depois de ter sido repreendido". Além disso, o árbitro relatou também que o internacional português "quando ia para o túnel do balneário, rematou uma bola, atirando-a para a bancada em sinal de desacordo".

Por isso, João Félix acabou punido de acordo com o artigo n.º 137 do Código Disciplinar da Federação Espanhola, que prevê a atribuição de mais do que um jogo de castigo em caso de ofensa ao juiz - "dois a três desafios de fora ou por um período de até um mês". No caso, foi punido com dois jogos, a pena mínima.