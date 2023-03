João Félix fala da troca do Benfica pelo Atlético de Madrid: "Foi difícil..."

João Félix prestou declarações aos meios oficiais do Chelsea e recordou a saída do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.

Sair do Benfica e assinar pelo Atlético de Madrid: "Foi uma decisão um bocado difícil. No início, preferia ter ficado no Benfica. Mas penso que fiz a escolha certa, porque eu precisava de me desenvolver e trocar o Benfica pelo Atlético de Madrid foi bom para mim, saí da minha zona de conforto. Não me arrependo, acho que foi bom para mim."

No Atlético de Madrid cruzou-se com Diego Costa, que também foi jogador do Chelsea: "Ele ensinou-me muitas coisas. É uma pessoa espetacular, é muito engraçado. Adorei estar com ele. Infelizmente, foi só um ano, mas partilhámos momentos incríveis. Ainda é meu amigo. A minha família também gosta muito dele, ele adora o meu pai. É uma pessoa espetacular."