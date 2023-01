"João Félix? Estou preparado para o que possa acontecer"

João Félix com a camisola do Atlético

Diego Simeone voltou a falar sobre o português, que tem sido associado à Premier League.

Diego Simeone voltou, esta terça-feira, a falar sobre João Félix, jogador que tem sido apontado ao futebol inglês. Na antevisão ao jogo da Taça do Rei com o Oviedo, o treinador do Atlético vincou que no futebol é preciso estar preparado para tudo.

"Sabem o que penso. Estou preparado para o que possa acontecer. Somos empregados do clube e temos de estar preparados para ter soluções para tudo o que acontecer em benefício do clube e da equipa. Imaginando o que possa acontecer e tentar procurar soluções para o que aconteça. Para os futebolistas e representantes, que são importantes nisto, e para os treinadores, o importante é ter a tranquilidade de saber onde vais estar. Seja para o jogador, para o treinador saber com quem vai contar e para o representante, para tirar partido da situação", afirmou.

Simeone revelou também que não sabe se conta com o internacional português para a partida de quarta-feira. "Depois do jogo com o Elche não se treinou, apesar de termos tido uns dias livres pelo meio. Veremos se poderá juntar-se ou não", rematou.