João Félix: "Não mudou nada. Eu já andava a fazer as coisas bem"

João Félix foi o grande herói do Atlético Madrid na vitória deste domingo na visita ao Bétis (1-3), rival na corrida à Liga dos Campeões, em jogo da 27ª jornada da LaLiga. Com dois golos (quase três) apontados na partida, o internacional português descarta ter mudado a forma de jogar

""Estamos muito ligados, vemos de forma clara o nosso objetivo. Estamos a fazer as coisas bem, a atitude é muito boa e quando é assim, a qualidade vem à tona", começou por dizer o avançado de 22 anos.

Autor do golo inaugural da partida, logo aos dois minutos, João Félix assistiu à reposição da igualdade no marcador por parte do Bétis, aos 45+5, por intermédio de Cristian Tello, ex-FC Porto, e confessa que o intervalo foi determinante para o Atlético "apertar o cinto".

"É normal sofrer. Começámos muito bem, depois ficámos para trás, sofremos o golo. No intervalo conversámos sobre o que tínhamos que fazer. Entrámos no segundo tempo com uma atitude muito boa, melhor do que no primeiro. Eles estavam a correr mais do que nós e não podia ser. A atitude e depois a qualidade apareceram", referiu Félix, que desvalorizou ainda ter marcado um bis, devido a considerar que "não mudou nada" na forma de jogar.

"[Não mudei] Nada, antes eu já andava a fazer as coisas bem. Há alturas em que os golos não aparecem. Agora estão a aparecer e espero que continue assim", admitiu o jogador colchonero.

