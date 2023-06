João Félix está na lista de reforços de Luis Enrique para o PSG

João Félix com a camisola da Seleção Nacional

Informação avançada esta quinta-feira. Futuro do internacional português é uma incógnita depois de o Chelsea não avançar para a compra do passe.

João Félix é um pedido de Luis Enrique para o plantel 2023/24 do PSG. Esta é uma informação avançada pelo jornalista italiano Rudy Galetti. Caso se confirme a informação, o negócio poderá avançar depois de o treinador espanhol ser oficializado no cargo.

O avançado internacional português foi cedido pelo Atlético ao Chelsea na segunda metade de 2022/23 e o emblema londrino não avançou para a compra do passe."João Félix esteve cedido ao Chelsea e agora não sei como vai ser a situação. Se houver alguma equipa que lhe interesse, o mais certo é que vá embora e se não, é jogador do Atlético de Madrid", afirmou recentemente Enrique Cerezo, presidente do emblema da capital espanhola.

Félix, 23 anos, foi transferido do Benfica para o Atlético em 2019/20, a troco de mais de 120 milhões de euros. A relação com o treinador Diego Simeone nunca foi pacífica. O contrato é válido até 2027.