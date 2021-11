João Félix está em dúvida para a "final" do Atlético em Milão

Avançado português treinou à parte da equipa colchonera a 48 horas do desafio da Liga dos Campeões

Com uma pequena lesão sofrida antes da 14.ª jornada da La Liga, falhando a receção ao Osasuna, João Félix está em dúvida para o importante duelo do Atlético Madrid ante o anfitrião Milan, relativo à penúltima ronda do grupo B da Liga dos Campeões.

O avançado trabalhou, em conjunto com o lateral inglês Trippier, à parte do restante grupo às ordens do treinador Diego Simeone, na sessão desta segunda-feira, dado que o português debela uma lesão muscular pós-traumática tida no gémeo direito.

A dois dias do embate com o Milan, João Félix é, assim, uma potencial carta fora do baralho de "El Cholo", cenário esse que será confirmado ou alterado em função do que o avançado fizer na última sessão de treino da equipa, esta terça-feira.

Em declarações à Imprensa espanhola, Simeone admitiu esperar que o internacional português esteja já disponível. " Esperamos que seja apenas uma pancada que se dissolva rapidamente. Esperamos que contra o Milão, o mais tardar contra o Cádiz, ele possa estar com a equipa", afirmou o técnico.

Caso fique de fora da visita ao Giuseppe Meazza, João Félix regressará à ação na visita do Atlético Madrid ao Cádiz, no dia 28 de novembro deste mês, em jogo da La Liga.