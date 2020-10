João Félix encanta e Simeone revela o que mudou no português

Bisou na vitória do Atlético em casa do Osasuna. Treinador fala em regularidade e trabalho.

João Félix bisou no triunfo do Atlético de Madrid por 3-1 na visita ao Osasuna. Primeiro, aos 43 minutos, o antigo jogador do Benfica converteu a grande penalidade que castigou um empurrão pelas costas do argentino Facundo Roncaglia a Vitolo: aos 48, novo penálti, por mão, involuntária, de Oier, mas o remate de Félix foi devolvido pelo poste.

O Atlético de Madrid desperdiçava várias oportunidades - aos 49 Correa, de fora da área, também atirou ao ferro -, até que o jovem internacional português sentenciou. Foi aos 69 minutos, que, em contra-ataque, surgiu liberto na zona frontal e, apertado, rematou forte, bisando e assim fazendo o seu terceiro golo no campeonato. Há três dias, na Liga dos Campeões, também bisou, permitindo a reviravolta e triunfo, por 3-2, sobre o Salzburgo.

"Está a ser um bom início de época e tenho trabalhado para isso. Os companheiros de equipa têm ajudado e agora é continuar assim", afirmou João Félix, explicando que o penálti falhado é algo que "acontece a todos".

O treinador do Atlético, Diego Simeone, não cabia em si de contente e, aliás, foi visível a forma efusiva como festejou o segundo tento do português. "Na época passada viu-se o João em vários bons momentos, como no início e depois de ter regressado de lesão. Mas agora o que tem é regularidade, trabalho", afirmou o treinador de uma equipa que tem dois jogos a menos na liga (em casa com o Sevilha e fora frente ao Levante). Se os vencer, o Atlético será líder isolado da competição.