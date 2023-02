João Félix encanta companheiros no Chelsea: "É incrível"

Azpilicueta destaca o impacto do português na equipa e elogia a qualidade até nos treinos.

Depois de ter sido expulso na estreia pelo Chelsea, frente ao Fulham, João Félix regressou à titularidade no emblema londrino e tem dado nas vistas. O internacional português, cedido pelo Atlético, marcou no empate (1-1) em casa do West Ham e esteve em foco no embate da Champions com o Dortmund, jogo no qual enviou uma bola ao ferro.

"Conhecia-o do Atlético de Madrid quando jogámos contra eles e de ver os jogos no campeonato espanhol. Surpreendeu-me bastante quando chegou. É incrível nos treinos. Marcou um golo e isso ajudará a ter confiança", afirmou Azpilicueta, capitão do Chelsea. "É um jovem com muita experiência e muita confiança, que já tem um grande impacto na equipa. Tenho muita vontade de o ver a render ao máximo nível no Chelsea", vincou.