João Félix em destaque:" Só assim sou feliz, a jogar. Continuo a ser o mesmo"

João Félix agradado com goleada do Atlético e com elogios para Suárez

João Félix mostrou-se hoje agradado com a exibição do Atlético de Madrid na goleada ao Granada (6-1) e enalteceu a estreia do uruguaio Luis Suárez, autor de dois golos na partida da liga espanhola.

"Quanto melhores jogadores tivermos, melhor será para nós. Ajuda-nos a todos a melhorar. A chegada do Luis Suárez é muito positiva para a equipa, para o clube e de certeza que vamos ser todos felizes", afirmou o internacional luso, após a partida da terceira jornada.

No jogo de estreia do Atlético na competição, em virtude da presença na fase final da Liga dos Campeões, Félix conquistou uma grande penalidade, que Saúl Ñíguez desperdiçou, assistiu Angel Correa para o segundo golo dos colchoneros e marcou ele próprio o terceiro tento da equipa.

"Estou a trabalhar da mesma forma que no ano passado, a fazer tudo o que tenho de fazer e a desfrutar ao máximo. Só assim sou feliz, a jogar. Continuo a ser o mesmo, mas agora as coisas estão a sair bem" disse o avançado luso, de 20 anos.