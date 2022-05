João Félix eleito o melhor jogador da época no Atlético: "Com a equipa que temos..."

João Félix, jogador do Atlético de Madrid

Internacional português foi o mais votado dos adeptos e pediu regularidade na próxima época

Mesmo com algumas lesões à mistura, João Félix foi o preferido dos adeptos e foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid em 2021/2022.

Depois de uma época com 35 jogos, dez golos e cinco assistências, Félix arrecadou a maioria dos votos para o prémio "Jugador Cinco Estrellas" e pediu regularidade em 2022/2023.

"Na próxima época temos de ser um pouco mais regulares, o que não aconteceu nesta temporada. Com a equipa que temos, vamos lutar por títulos. Tenho muita confiança de que podemos ganhar títulos no próximo, mas temos todos de começar com vontade e ter estar fome de títulos e de vitórias", explicou.