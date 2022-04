João Félix eleito melhor jogador do mês na liga espanhola

João Félix com a camisola do Atlético

O jogador português tem vindo a crescer ao longo da época nos colchoneros e os três golos marcados no último mês ajudaram o avançado a conquistar o galardão

Após ter estado em evidência nos últimos jogos no Atlético de Madrid, João Félix viu esse momento de forma ser coroado com o prémio de melhor jogador da liga espanhola no mês de Março. O Golden Boy de 2019 marcou por três vezes no último mês e fez uma assistência, sendo decisivo para o clube da capital espanhola arrecadar três vitórias em tantos jogos.

A subida de rendimento da equipa de Diego Simeone parece estar profundamente ligada à forma atual de Félix. Tal como o clube espanhol, o ex-Benfica começou a época de forma irregular, muito por culpa dos problemas físicos que o afetaram na altura, mas parece finalmente ter encontrado o caminho das boas exibições, ajudando o Atlético a chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Excluindo as exibições a nível interno, Félix também foi importante no Atlético, tendo marcado um golo na Liga dos Campeões ao Manchester United, que ajudou a equipa a apurar-se para os quartos de final.

Félix conquista assim o prémio de melhor jogador de março, batendo Karim Benzema (Real Madrid), Sergi Darder (Espanhol), Chimy Avila (Osasuna), Ruben Alcaraz (Cádiz) e o compatriota Gonçalo Guedes (Valência).