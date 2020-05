"João Félix? É o mais caro do Atlético. Se lhe forem impostas muitas regras..."

Gelson Martins reconhece, em entrevista a O JOGO, que houve falta de "química" com Diego Simeone no Atlético.

Após a rescisão com o Sporting, Gelson Martins seguiu para o Atlético Madrid. A experiência não foi nada positiva: 12 jogos e um golo em praticamente meia temporada - números a que o jogador já não estava habituado.

A passagem pelo Atlético Madrid não lhe deixa boas recordações. O que falhou?

-Não correu bem pelo simples facto de que não casei com o treinador. Não tivemos química. Era difícil. Não fui apenas eu. Houve muitos jogadores no Atlético Madrid com as minhas características, com a minha técnica, o meu estilo de jogo, que não se deram com aquele treinador [Diego Simeone]. Era um treinador muito difícil, com ideias complicadas. Gostei de estar no Atlético Madrid, gostei dos adeptos e tenho pena de não ter jogado mais.

Quando se queixa do estilo de jogo do Simeone, refere-se à grande importância que ele dá à vertente física?

-Não apenas a questão da vertente física. Quando se pretende mudar muita coisa num jogador que tem determinadas características é complicado. Sou um jogador que necessita de ter alguma liberdade em campo e quando tentam prender-me as coisas não correm muito bem.

"Necessito de ter liberdade e quando me prendem não corre bem"

Terá sido esse o problema do Gaitán, por exemplo?

-Sim, sim. Mas há outros com o mesmo estilo de jogo que não tiveram sucesso. Sendo um jogador de ataque, de corredor lateral, é difícil entrar ali e estar num bom nível.

João Félix também terá vida difícil?

-Acho que não. Aliás, não são situações similares. O João Félix chegou num enquadramento diferente. É o mais caro da história do clube... O treinador tem o deixar à vontade e não limitar a sua intervenção. Se lhe forem impostas muitas regras, não vai correr bem. Tenho a certeza que se o deixarem à vontade, o João terá grande sucesso no Atlético.