João Félix e mais duas ausências no treino do Atlético de Madrid

O futebolista português João Félix, bem como o montenegrino Stefan Savic e o espanhol Koke estiveram esta quarta-feira ausentes do treino do Atlético de Madrid, na preparação para a visita no sábado ao Elche.

O clube não justificou as ausências do central montenegrino e do médio espanhol, mas João Félix tem recuperado de uma entorse no tornozelo direito, embora já tenha sido opção a suplente utilizado na derrota fora com o Atlético de Bilbau (2-1).

Em contrapartida, no treino desta quarta-feira Diego Simeone contou com Luís Suárez, recuperado de uma lesão muscular num gémeo, Thomas Lemar e José Jiménez, que devem regressar à titularidade, depois de os dois primeiros terem igualmente jogado apenas meia hora no anterior jogo.

O Atlético de Madrid lidera La Liga, mas agora com apenas mais dois pontos do que o Real Madrid e o Barcelona, e com o agravante dos catalães dependerem apenas de si para assumirem a liderança, por terem menos um jogo.

A equipa de Simeone chegou a ter grande margem na frente, com mais de 10 pontos, mas uma maior inconstância de resultados permitiu a aproximação de Real Madrid e Barcelona, quando a equipa ainda tem de visitar o Barça.