"João Félix devia ser mais protegido, peço que respeitem mais o jogo dele"

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, elogia João Félix e pede que o português seja mais protegido, devido às entradas duras que sofre.

Em entrevista ao jornal Marca, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, disse que vê João Félix num bom momento e pediu paciência aos que acham que o avançado merece jogar com mais regularidade, dando o exemplo de Kun Aguero. O dirigente também pediu que o português seja mais protegido e que o seu jogo seja respeitado.

"Vejo-o fantasticamente bem, como uma das grandes figuras do futebol e do Atlético de Madrid. Quando o Aguero veio para cá e era treinador pelo Javier Aguirre, toda a gente ficava chateada, porque ele não jogava tanto como queria. O treinador dava-lhe uns minutos, depois tirava-o, voltava a dar uns minutos... e agora olhem. A quem é que devemos dar razão? Os jogadores têm as suas etapas e o João é muito jovem. Também deveria ser mais protegido, leva muita porrada. Peço que respeitem mais o jogo do João", referiu Cerezo.

Mas João Félix deveria ter mais tempo de jogo? "Não posso comentar isso, não sou o treinador. O Simeone faz tudo o que é possível para que os jogadores estejam o mais cómodos possível com a equipa. Conhece bem o João e sabe quando é que ele deve jogar", abordou o dirigente.