João Félix descarrega no diretor desportivo do Atlético ao sair do treino. Ora veja

O clube tirou-lhe o sete e na sessão da manhã Simeone nem o considerou para a peladinha

A relação de João Félix com o Atlético de Madrid é cada vez mais tensa e o seu futuro está longe do clube, algo que ficou claro logo no primeiro dia de trabalho do português nos colchoneros.

Primeiro o clube tirou-lhe o sete, que é agora o número de Griezmann, e esta segunda-feira Simeone deixou-o fora das escolhas para a peladinha do treino matinal.

À tarde já entrou nas contas, mas o português acabou a sessão numa acalorada conversa com o diretor desportivo Andrea Berta, captada pela Marca. Os gestos de João Félix revelam o seu desagrado com a situação que vive.