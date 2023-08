Internacional português não foi chamado para o jogo com o Bétis.

João Félix não faz parte da lista de convocados de Diego Simeone para o encontro do Atlético em casa do Bétis, agendado para as 20h30 deste domingo e referente à segunda ronda do campeonato espanhol.

Com o futuro indefinido, mas ainda apontado ao Barcelona, o avançado internacional português de 23 anos foi suplente não utilizado na ronda inaugural, na qual os colchoneros venceram em casa o Granada por 3-1.