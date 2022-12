Avançado português esteve a contas com uma faringite, mas já voltou a treinar.

Ausente do último compromisso do Atlético de Madrid, diante do Arenteiro (vitória por 3-1) para a Taça do Rei, João Félix voltou a participar nos treinos dos colchoneros, já restabelecido de uma faringite.

O português tem em cima da mesa a possibilidade de um empréstimo, com Arsenal e Manchester United a serem, de momento, os mais bem posicionados.