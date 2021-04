João Félix de fora pelo menos dez dias

Jogador saiu lesionado no tornozelo diante do Bétis

João Félix irá deslfalcar o Atlético de Madrid por dez dias. O avançado sofreu um traumatismo no tornozelo direito e teve de sair no domingo diante do Bétis, logo ao início da segunda parte.

Avança o "AS" que o atleta ex-Benfica deverá ser protegido na próxima semana, o que implicaria falhar o encontro com o Eibar, de modo a poder voltar diante do Huesca, no dia 22.

Recorde-se que já no mês passado, João Félix lesionou-se pela seleção e falhou a partida frente ao Sevilha. Pôde então jogar ontem frente ao Bétis, mas acabou por voltar a lesionar-se já no final do primeiro tempo.

O Atlético empatou 1-1 com o Bétis e depois de perder com o Sevilha só tem um ponto de avanço para o Real Madrid.