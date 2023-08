João Félix convocado para o primeiro jogo oficial do Atlético de Madrid

Avançado português não fez qualquer jogo na pré-temporada, mas está nos convocados para o duelo com o Granada.

João Félix é a principal novidade nos convocados do Atlético de Madrid para a estreia na LaLiga 2023/24, esta segunda-feira, frente ao Granada. Será o primeiro jogo oficial dos colchoneros nesta temporada e o internacional português foi chamado por Diego Simeone.

A convocatória do avançado chama a atenção por dois principais motivos. Primeiramente, porque não realizou qualquer jogo de pré-temporada; depois, porque assumiu há algumas semanas que sonha jogar no Barcelona e, portanto, não está garantida a continuidade no Atlético de Madrid.

O jogo em causa, no Estádio Cívitas Metropolitano, está agendado para as 20h30 desta segunda-feira.

A lista de convocados: