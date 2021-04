João Félix: jogo de Sevilha está à porta e Atlético mantém a esperança

Equipa de Diego Simeone defronta o Sevilha no próximo domingo.

João Félix saiu lesionado ainda na primeira parte do encontro de Portugal no Luxemburgo, de apuramento para o Mundial e que terminou com a vitória da Seleção Nacional por 3-1. Segundo a imprensa espanhola, Diego Simeone, treinador do Atlético, ainda não perdeu a esperança de contar com o português, a contas com um traumatismo no tornozelo, na próxima jornada do campeonato.

O jornal Marca, na versão online, refere que Félix irá fazer esta quinta-feira uma sessão individual e a evolução irá determinar se estará disponível para a deslocação a Sevilha, no próximo domingo (20h00).

Este é um encontro de grande importância nas contas do título: após 28 jornadas, o Atlético (66 no total) lidera com quatro pontos de vantagem para o Barcelona. O Sevilha é quarto, com 55 somados.