Proposta recusada: os milhões que separam João Félix da Premier League

João Félix com a camisola do Atlético

Semana que se segue pode ser decisiva para o futuro do internacional português.

O interesse de clubes da Premier League em João Félix continua a ser um tema forte neste mercado de janeiro e com novos dados no que toca ao Manchester United. Segundo recorda o Sunday Mirror, os red devils apresentaram na passada quinta-feira uma proposta de empréstimo, que foi recusada pelos colchoneros.

O emblema britânico colocou em cima da mesa quatro milhões de euros pela cedência até ao final da época, pagando a totalidade do ordenado do internacional português. O Atlético, todavia, não abdica dos cerca de 11 milhões de euros, além da obrigação da compra do passe, no valor de 80 milhões. Aguarda agora por uma nova proposta do United na semana que se segue

O Arsenal é apontado como outro clube interessado e em Espanha estarão a aguardar por uma reunião entre Jorge Mendes e os gunners tendo em vista uma eventual nova proposta.