Com a incerteza a pairar sobre o futuro e a viver um momento complicado no Atlético de Madrid, onde não conta para Diego Simeone, João Félix, visivelmente descontente e aparentemente descontente, atirou esta terça-feira um colete ao chão, no final de mais uma peladinha de pré-temporada do emblema colchonero. Ora assista ao momento, no vídeo abaixo:

