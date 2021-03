João Félix apontado para suceder a Aguero no Manchester City

Daily Mail avança que internacional português é o escolhido para ocupar vaga do argentino que estará de saída no final da época.

Aguero termina contrato com o Manchester City no final desta época, deverá mesmo sair e João Félix é apontado como o preferido para ocupar a vaga no ataque do plantel de Pep Guardiola. A notícia foi avançada pelo jornal inglês Daily Mail que adianta que Sergio Aguero está desagradado com a falta de tempo de jogo e com a forma como foi utilizado por Pep Guardiola no decorrer da temporada - apenas 12 jogos, sete na Premier League -, estando mesmo convencido que o técnico espanhol não conta com ele para a próxima época.

Depois de recuperar da infeção por covid-19 em janeiro, o internacional argentino contava jogar mais e estava à espera de ser titular na quarta-feira contra o Southampton, mas só entrou aos 72", substituindo Kevin De Bruyne.

O ​​​​​​​jornal inglês adianta que a escolha para colmatar a saída do avançado argentino no próximo verão recaiu em João Félix, que esteve perto de ingressar no City quando saiu do Benfica, acabando na altura por ir para o Atlético de Madrid.