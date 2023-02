João Félix apontado ao onze titular do Chelsea

Graham Potter precisa da pontaria do internacional português após somar dois nulos consecutivos.

Cumpridos os três jogos de castigo pela expulsão diante do Fulham, no seu jogo de estreia, João Félix regressa este sábado à competição pelo Chelsea e, ao que tudo indica, será lançado no onze diante do West Ham.

"Ele é ótimo. Todos vimos o impacto que ele teve antes do vermelho. Percebemos a sua qualidade todos os dias. Ele é um jogador que pode fazer a diferença para nós. Os sinais são mesmo positivos", elogiou ontem o treinador Graham Potter, que precisa da pontaria do internacional português após somar dois nulos consecutivos.