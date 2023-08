O avançado português João Félix é cada vez mais indesejado no Atlético de Madrid, sobretudo pelos seus adeptos. Agora está a ser acusado de indiferença no minuto de silêncio pelos adeptos do clube que morreram na última época. Dizem, também, que estava ao telemóvel, embora não seja possível confirmar isso nas imagens. [Vídeo @GxlDeMajer]