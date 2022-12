João Félix a caminho da Premier League

Manchester United e Arsenal lideram a corrida, Chelsea e outro clube podem intrometer-se. Atlético de Madrid vai ter lucro com o português.

É uma transferência que promete animar o mercado de janeiro. João Félix prepara-se para deixar o Atlético de Madrid e rumar ao futebol inglês, onde nos últimos dias alguns dos principais clubes se posicionaram para garantir a contratação do avançado português.

João Félix não vai continuar no Atlético de Madrid e há várias equipas de topo inglesas que o pretendem na reabertura do mercado de janeiro. Manchester United e Arsenal podem pagar 135 M€.

O Mundial do Catar foi uma boa montra para Félix e quem pode beneficiar com isso são os colchoneros, uma vez que em cima da mesa podem estar ofertas que atingem os 135 milhões de euros, ou seja, um valor superior aos 126 M€ que pagaram ao Benfica quando o adquiriram em 2019.

Não é a primeira vez que o Manchester United tenta garantir o internacional português, mas neste momento proporcionam-se condições para que o negócio seja mesmo concretizado. No entanto, existe a forte concorrência do Arsenal, cujo estilo de futebol atrativo é benéfico e agrada a João Félix.

Durante o dia de segunda-feira, o Chelsea também surgiu como hipótese para o atacante português, mas por enquanto não houve avanços concretos por parte do clube de Stamford Bridge, o que pode acontecer nos próximos dias. Outro clube de topo da Premier League, sabe O JOGO, prepara uma tentadora oferta para convencer o Atlético a deixá-lo sair em definitivo, algo que o Barcelona também já tentou no último verão, sem sucesso.

João Félix está vinculado ao Atlético Madrid por mais três anos e meio, mas com Simeone no comando da equipa o adeus vai ser antecipado. A saída irá acontecer já em janeiro.

Certo é que o jogador está mesmo de saída do Atlético, onde a relação com Diego Simeone não é a melhor. O clube espera a melhor proposta e é possível que obtenha lucro com Félix no mercado de janeiro, embora seja de equacionar a solução de um empréstimo sem opção de compra, mediante o pagamento de 9 M€ de taxa de cedência (metade do custo de amortização do contrato do futebolista) e do pagamento integral do seu salário.