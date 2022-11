João Carlos Teixeira, a "ideia errada" do Catar, um episódio caricato e o futuro: "Se fosse o Real..."

Em entrevista a O JOGO, o médio português do Umm-Salal considera que as pessoas "ficam receosas" à conta de uma imagem "que não corresponde à realidade. Ronaldo terá chance de "calar os críticos", afirma.

Aos 29 anos, João Carlos Teixeira decidiu dar novo rumo à carreira e mudou-se de armas e bagagens para o Catar. O médio recebeu O JOGO no complexo onde vive - o "The Pearl", em Doha - e falou sobre a nova realidade que encontrou no Golfo Pérsico. Com bilhetes já garantidos para os jogos de Portugal, coloca a Seleção no lote de favoritos à conquista do Mundial"2022.