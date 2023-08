João Cancelo no Barcelona é "questão de tempo": o ponto de situação

De acordo com Fabrizio Romano, o lateral português quer reforçar o gigante catalão, não se encontrando a negociar com mais nenhum emblema.

Apesar de ter sido associado por alguns meios de comunicação ao Arsenal e até à Arábia Saudita, João Cancelo só pensa em reforçar o Barcelona, num negócio que Fabrizio Romano, especialista no mercado, diz ser uma "questão de tempo".

De acordo com o jornalista, o gigante catalão está em negociações avançadas com o Manchester City para um empréstimo, que terá uma opção de compra cujo valor não foi definido, para além de ainda não se ter chegado a acordo quanto à percentagem de salário do lateral português que cada parte vai suportar.

Emprestado na segunda metade da época passada ao Bayern, Cancelo apontou um golo e seis assistências em 21 jogos, tendo-se sagrado campeão alemão. Finda a cedência, regressou ao Manchester City para cumprir pré-época, enquanto o seu futuro não é resolvido.