João Cancelo negocia com Arsenal saída de Manchester City

Após o empréstimo do Bayern Munique, internacional analisa o futuro longe do estádio Etihad

Segundo a imprensa estrangeira, João Cancelo está a tentar continuar a sua carreira longe do estádio do estádio do Etihad, e para isso tem estado em negociações com o Arsenal com vista à contratação do internacional português do Manchester City.

Ao que parece, as negociações têm acontecido com o conhecimento dos citizens que, segundo o site Football Transfers, está a pedir 53 milhões de euros pelo passe do lateral formado no Seixal. No entanto, os londrinos devem apresentar uma proposta inicial a rondar os 40 milhões de euros.

João Cancelo, de 29 anos, tem contrato com o Manchester City até junho de 2027, mas forçou a saída depois de entrar em choque com Pep Guardiola e acabou a época cedido ao Bayern. Depois disso, os alemães não exerceram a opção de compra.