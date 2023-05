João Cancelo: época atribulada pode acabar com "quadriplete" histórico

O internacional português sagrou-se campeão da Alemanha e de Inglaterra. Torce, por fora, pelo Manchester City para ganhar mais dois troféus.

A meio da presente temporada, João Cancelo mudou-se para a Baviera, sendo cedido pelo Manchester City ao Bayern de Munique. A relação conturbada com o técnico Pep Guardiola nos citizens fez com que o internacional português desse continuidade à carreira no gigante alemão, mas a passagem pelos bávaros também teve alguns episódios polémicos.

Ainda assim, este sábado, em dia de aniversário, o lateral conquistou o campeonato da Alemanha, já depois de ter visto o City arrebatar a Premier League.

Desta forma, o jogador natural do Barreiro, de 29 anos, juntou ao palmarés pessoal mais dois troféus importantes, mas pode fechar 2022/23 com um "quadriplete" histórico: para esse cenário se concretizar, os azuis de Manchester têm de vencer as finais da Taça de Inglaterra, no próximo dia 3 de junho, diante do rival United, e da Liga dos Campeões, no dia 10, frente ao Inter de Milão, carrasco de FC Porto e Benfica na atual edição da prova milionária.

Até ao momento, esta época, entre clubes e Seleção Nacional, João Cancelo, que disputou o Campeonato do Mundo do Catar, marcou seis golos e fez 12 assistências em 57 encontros. Cifras impressionantes para alguém que passou por um ano desportivo "atribulado"...