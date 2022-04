João Cancelo: "Em Portugal, vou sempre ao cemitério para ver a minha mãe"

Declarações emotivas do lateral-direito português do Manchester City em entrevista concedida à revista oficial da Liga dos Campeões "Champions Journal", recordando o falecimento da mãe, num acidente de viação em 2013.

Idas ao cemitério sempre que está em Portugal: "Gostaria muito de poder conversar com a minha mãe, porque falta sempre alguma coisa. Mesmo quando alcanço algo importante, há sempre esse sentimento. É como se eu tivesse sempre um vazio no coração, porque ela não está fisicamente ali. Em Portugal, vou sempre ao cemitério para a ver. É como uma obrigação que tenho. É onde me sinto bem, ao lado dela. Mesmo que ela não esteja fisicamente lá, eu sinto-me bem. Limpa a minha alma, as minhas más energias e ajuda-me a viver mais feliz."

Amor ao futebol deve-se em grande parte à mãe: "Grande parte do meu amor pelo futebol deve-se à minha mãe. Tive ótimos momentos com ela. Muitas vezes, quando estou no estádio, aqui em Manchester ou mesmo com a Seleção, sinto que ela está a assistir. Eu olhava sempre para as bancadas antes de um jogo começar, mas agora ela não está lá."

Pensou em desistir do futebol após o falecimento da mãe: "Senti-me como um robô que tem de fazer o seu trabalho, depois ir para casa, depois vem outro dia. Dia após dia. Quando perdi a minha mãe, não gostava do meu futebol. Jogava porque tinha que jogar. Pensei realmente em desistir porque não fazia mais sentido continuar a jogar futebol. As pessoas do Benfica estavam constantemente a ligar, a pedir-me para voltar porque acreditavam no meu potencial."

Conversa com o pai: "O meu pai deixou as coisas acalmarem e depois falou comigo. Ele disse que tanto ele como o meu irmão precisavam de mim, precisavam que eu tivesse forças para continuar. Eu já tinha assinado um contrato profissional com o Benfica e muito do meu dinheiro foi usado para sustentar a minha família. Por isso, decidi voltar a jogar. No início não foi fácil. Não tinha força nem vontade, mas aquela conversa com o meu pai e o amor que tenho por este desporto fez-me superar tudo."

Amor pela filha: "Achei que nada superaria o amor que eu tinha pela minha mãe, mas a minha filha nasceu, é um amor inexplicável. É a melhor coisa depois de um dia duro e cansativo de trabalho. Chegar em casa e receber um abraço e um beijo da tua filha. Algumas coisas não têm preço. Não importa quanto dinheiro ganhemos e o quão boa seja a nossa qualidade de vida, a melhor coisa da vida são os pequenos momentos que os nossos filhos nos trazem."