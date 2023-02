João Cancelo chegou ontem e já entra no onze inicial do Bayern

Lateral português vai ser titular diante do Mainz, nos oitavos de final da Taça da Alemanha.

João Cancelo, anunciado na terça-feira como reforço do Bayern, faz parte do onze inicial dos bávaros para o jogo em casa do Mainz, relativo aos oitavos de final da Taça da Alemanha, cujo início está marcado para as 19h45.

Um dia depois de ter sido emprestado pelo Manchester City ao gigante bávaro até ao final da temporada, com opção de compra de 70 milhões de euros, o lateral português vai ter oportunidade de se estrear pela formação de Munique.

Onze inicial do Bayern: Sommer; Pavard, de Ligt, Upamecano, João Cancelo; Kimmich, Musiala, Muller; Sané, Coman, Choupo-Moting.