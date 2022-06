Jesus volta a dirigir-se aos adeptos do Fenerbahçe em turco: veja a mensagem

Técnico agradeceu aos fãs pelo interesse na compra dos bilhetes da época

Jorge Jesus parece estar a adaptar-se bem à nova língua. O técnico português voltou a dirigir-se aos adeptos do Fenerbahçe em turco, agradecendo a forte adesão dos fãs aos bilhetes da época.

"Obrigado pelo grande interesse nos bilhetes de época. Boa sorte grandes fãs do Fenerbahçe", referiu o antigo treinador de Benfica e Sporting, num vídeo publicado nas redes sociais do emblema de Istambul.

Recorde-se que, nos últimos dias, o novo clube de Jorge Jesus anunciou duas caras bem conhecidas para o plantel de 2022/2023, com as contratações de Bruma, internacional português, e Lincoln, médio criativo que brilhou no Santa Clara.