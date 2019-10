Jesus vence e reforça a liderança: "Vou deixar um legado no futebol brasileiro"

O Flamengo bateu o Atlético Mineiro por 3-1 e aumentou para oito pontos a vantagem sobre o Santos

O Flamengo soma e segue no campeonato brasileiro: na última madrugada, a equipa orientada por Jorge Jesus bateu o Atlético Mineiro por 3-1 e cimentou a liderança. Tem oito pontos de vantagem sobre o Santos, segundo classificado. Valeram os golos de Willian Arão, Vitinho e Reinier, contra o golo solitário de Nathan.

O treinador português é cada vez mais elogiado no Brasil e já há quem o coloque na rota do Escrete. "Ninguém tem dúvidas que é uma das melhores do Mundo, tem os melhores jogadores e um excelente técnico. Estou a fazer o meu trabalho no Flamengo. Vim com o objetivo desportivo. Não sei se vou alcançar, já estive mais longe", respondeu Jorge Jesus, que ainda não se ilude com o imenso carinho que tem recebido por parte dos adeptos, por mais agradável que seja a sensação.

"Não me iludo. Tenho 30 anos como treinador e sei como este trabalho pode ser cruel, como se passa de bestial a besta. Fico triste por ver todas as semanas adeptos invadirem os centros de treino das equipas. As únicas equipas em que isso não acontece são o Flamengo e o Santos, mas já aconteceu no aeroporto."

No entanto, Jorge Jesus acredita que vai deixar uma profunda marca no Brasil.

"É uma equipa que em três meses parece que trabalha comigo há três anos. Isso é fácil pela qualidade dos jogadores. Penso que vou deixar um legado, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro. A nossa maneira de jogar é totalmente diferente de todas as equipas. Não digo que é melhor ou pior, mas é minha", atirou o treinador português.