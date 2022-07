Jesus resignado com saída de Kim Min-jae: "Vão pagar a cláusula..."

Kim Min-jae, central do Fenerbahçe

O Nápoles será o emblema que vai pagar 20 milhões de euros, segundo a Gazzeta dello Sport. Será o substituto de Koulibaly

O Nápoles perdeu Koulibaly para o Chelsea, mas já tem na manga um substituto: Kim Min-jae, do Fenerbahçe de Jorge Jesus.

O técnico português deu hoje a entender que o defesa-central sul-coreano estará de saída do Fenerbahçe mediante o pagamento da cláusula de rescisão e a Gazzetta dello Sport adianta que o jogador em breve rumará ao Nápoles.

"Há um clube que vai pagar a cláusula de rescisão e não há nada que possamos fazer. É duro perdê-lo porque era um elemento chave no nosso sistema. A sua qualidade é inegável", afirmou Jorge Jesus, na antevisão do confronto com o Dínamo de Kiev, de acesso à Liga dos Campeões.

O nome de Nino, capitão do Fluminense, já foi falado para a sucessão.