Jorge Jesus rendido: "Foi o melhor com quem trabalhei até hoje"

Técnico português agradeceu ao líder do clube, no final do encontro com o Sevilha (1-0), referente aos oitavos da Liga Europa e que marcou a eliminação do Fenerbahçe da competição

Apesar de ter batido o Sevilha, na segunda mão, por 1-0, o Fenerbahçe caiu nos oitavos da Liga Europa. Os adeptos não deixaram de criticar a direção do clube turco, mas Jorge Jesus, no final do encontro, veio a público fazer a defesa do seu presidente.

"Não me apercebi disso, mas se foi o que aconteceu no fim do jogo, é injusto. O Fenerbahçe tem um grande presidente. Tenho 35 anos de treinador, já tive muitos presidentes e sei o que é um grande presidente. O Fenerbahçe pode agradecer a Deus por ter um grande presidente. Faz tudo pela equipa e se a equipa não tem ganho títulos nos últimos anos, não é por culpa dele. Os principais culpados são sempre os treinadores e os jogadores. O presidente dá tudo a esta equipa. Tudo! E eu, que estou aqui a trabalhar com ele há oito meses, posso dizer que foi o melhor presidente com quem trabalhei até hoje. E gostava que ele tivesse sorte, porque ele merece ter sorte", referiu, em conferência de imprensa.

Para além de ter caído nas competições europeias, o Fenerbahçe é segundo no seu campeonato, a nove pontos do líder Galatasaray. O tema da liga turca também mereceu declarações fortes do técnico português.

"O campeonato turco não tem verdade desportiva! Ganhe quem ganhar!", referiu, na mesma conferência de imprensa.