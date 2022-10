Jesus recebe elogios do treinador rival e reclama ter "muito conhecimento"

Declarações de Jorge Jesus após o triunfo do Fenerbahçe sobre o AEK Larnaca (2-0), na terceira jornada da Liga Europa

Treinador adversário [José Luis Oltra] disse que Jorge Jesus mostrou a sua experiência? "Não sei como é que... se traduzir a palavra para português, quer dizer conhecimento. Não sei se ele quis dizer isso. Também tenho muitos anos de Liga Europa, é natural que tenha muito conhecimento na Liga Europa, já estive em duas finais. Fico satisfeito com o que o colega de profissão disse."

Classificação e favoritismos: "A minha ideia mudou em função da classificação. O D. Kiev tem zero pontos e está fora. O AEK Larnaca tem uma chance, menos que o Rennes e o Fenerbahçe, mas tem. No Chipre o jogo vai ser complicado. Esta sequência de jogos está a deixar vários jogadores lesionados, espero não perder mais. Mas as grandes equipas são as que disputam Champions, Liga Europa e os campeonatos. As que jogam de semana a semana não tem passado histórico, pelo menos atual, para estarem em todas as competições. O sucesso muitas das vezes tens que o pagar, e pagas como? Muitas Vezes com lesões. É o preço do sucesso."

Como melhorar eficácia, oportunidades desperdiçadas? "A pergunta praticamente não tem resposta. Acabou de dizer, mas disse que tem muitos golos. Se tem muita qualidade ofensiva, as equipas que o têm algumas oportunidades falham. As que não têm oportunidades não falham."