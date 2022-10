Jesus prolonga série de invencibilidade após um jogo com sete golos

Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe

Triunfo do Fenerbahçe por 5-2 fora de portas.

O Fenerbahçe elevou este domingo para 12 a série de encontros sem perder, entre todas as provas, ao vencer em casa do Istanbulspor por 5-2.

No encontro da ronda 12 do campeonato turco, a formação orientada por Jorge Jesus abriu o marcador ao minuto 18 por Michy Batshuayi, na conversão de uma grande penalidade. Jetmir Topalli bisou para a equipa da casa (8' e 67'), mas o avançado belga estava imparável, chegando ao hat trick com golos aos 49' e 88'.

Irfan Kahveci (36') e Enner Valencia (86') também marcaram para o Fenerbahçe, que teve o português Miguel Crespo como suplente utilizado.

Com a vitória, a equipa de Jorge Jesus mantém a liderança da Superliga turca, com 26 pontos, mas ainda só disputou 11 jogos, enquanto o mais direto perseguidor, o Adana, que empatou na visita ao estádio do Kayserispor, tem 23.