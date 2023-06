Jesus prestes a ser o selecionador mais bem pago do mundo, dizem no Brasil

De acordo com o portal UOL Esporte, o antigo treinador do Fenerbahçe vai ser oficializado no comando da Arábia Saudita nos próximos dias, assinando um contrato válido até ao Mundial'2026.

Depois de ter deixado o comando do Fenerbahçe em junho, ao fim de uma época em que conquistou a Taça da Turquia, Jorge Jesus poderá estar prestes a tornar-se no selecionador mais bem pago do mundo, assumindo as rédeas da Arábia Saudita.

A notícia chega do portal brasileiro UOL Esporte, que avança que o treinador português deverá assinar um contrato com a Federação de futebol saudita nos próximos dias, que será válido até ao Mundial'2026.

Nesse âmbito, o acordo prevê que Jesus receba um ordenado de cerca de 10 milhões de euros anuais, valores que irão torná-lo no selecionador mais bem pago do mundo, à frente de Hansi Flick, que aufere 6,5 milhões por ano na Alemanha.

Quanto ao nível dos vencimentos de treinadores, Jesus entrará no top-10 dos mais bem pagos, segundo a mesma fonte, ficando à beira do salário de Carlo Ancelotti, que comanda o Real Madrid e encaixa à volta de 11 milhões de euros por época.

De resto, estes valores apresentam-se como uma melhoria de três milhões de euros em relação ao que o técnico recebia em Instambul - sete milhões anuais.