Jesus perdeu na Liga turca e atira: "É fácil expulsar jogadores do Fenerbahçe"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Fenerbahçe, após a derrota (1-2) na receção ao Giresunspor, em jogo da 14.ª jornada da Liga turca.

Derrota: "Não esperávamos este resultado. Começámos o jogo bem, a pressionar. Quando jogámos 11 para 11, o adversário quase nunca chegou à nossa baliza. Jogámos bem mesmo com dez jogadores na segunda parte, mas depois concedemos dois golos. No entanto, ainda somos líderes da Liga. Só temos duas derrotas na Liga turca e outra na Liga dos Campeões e em todas elas acabámos com 10. Isto mostra que é preciso expulsarem-nos um jogador para perdermos um jogo".

Expulsão: "Voltámos a ficar com menos um jogador. É interessante que já tenhamos visto três cartões vermelhos este ano. É fácil expulsar jogadores do Fenerbahçe. Mas mesmo com dez jogadores, não tivemos problemas. Se me dissessem que a equipa iria liderar por um ponto antes da pausa para o Mundial, eu teria aceite, mas nós somos líderes com mais pontos e continuamos no topo".

Pausa para o Mundial de 2022: "Faz parte da nossa vida. Quero agradecer aos adeptos, foram fantástico hoje. Apesar de termos perdido, os jogadores entraram confiantes graças ao apoio dos adeptos".