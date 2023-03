Jesus: "O Sevilha é o Real Madrid da Liga Europa e eu sei do que falo"

Treinador do Fenerbahçe dá o favoritismo à equipa espanhola no duelo dos oitavos de final da Liga Europa.

Mesmo com os maus resultados do Sevilha, que luta pela permanência no campeonato espanhol, Jorge Jesus não acredita em facilidades para o Fenerbahçe no duelo dos "oitavos" da Liga Europa e recordou a noite negra vivida frente aos andaluzes pelo Benfica.

"O Sevilha é uma equipa forte. São melhores que nós e têm jogadores de qualidade. Vamos lutar para equilibrar um jogo contra a equipa que tem mais títulos nesta prova. O Sevilha é o Real Madrid da Liga Europa e eu sei do que falo, pois perdi uma final contra eles", disse o técnico, citado pelo jornal "Estadio Desportivo".

O treinador português referia-se à final de 2013/14, na qual as águias foram derrotadas no desempate por grandes penalidades.