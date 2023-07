Jesus, o "aliciante" Ronaldo e o treinador português: "É o melhor do mundo..."

Treinador do Al HIlal falou aos jornalistas na manhã desta terça-feira, à partida para o estágio do clube saudita (que irá decorrer na Áustria)

Jogar contra Cristiano Ronaldo: "Claro que é um aliciante, mas isso faz parte da competitividade. Há vários grandes jogadores como o Ronaldo que estão a ir para a Arábia Saudita, como o Benzema, o [N'Golo] Kanté e tantos outros... Vai ser um campeonato muito complicado, já era no passado, quando não tinha esta valorização dos jogadores estrangeiros. Tenho uma vantagem, conheço 11 jogadores do plantel, que trabalharam comigo, agora vou esperar pelos três estrangeiros que o presidente disse que têm de contratar, para ver quem são eles."

Duelos com dois treinadores portugueses [Nuno Espírito Santo - Al Ittihad - e Pedro Emanuel - Al Khaleej​​​​​​​ -, aos quais ainda vai juntar-se Luís Castro - Al Nassr]: "Algum tem de perder, só um pode ganhar. Isso é a demonstração da qualidade do treinador português, toda a gente sabe que o treinador português é o melhor do mundo, ninguém tenha dúvidas disso. Andam todos a copiar-nos há alguns anos. Isso deu a possibilidade de os treinadores serem requisitados para alguns dos melhores campeonatos do Mundo, como o Brasil, que para mim é o melhor campeonato do mundo."

Deseja regressar ao Brasil? "Ainda agora estou a chegar ao Al Hilal... Fiz um contrato de um ano, vamos ver."