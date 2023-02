Jesus na seleção do Brasil divide opiniões: da escolha "interessante" às "broncas e atritos"

O treinador do Fenerbahçe está na "pole" para assumir a seleção canarinha. Há quem seja acérrimo defensor, mas também quem torça o nariz à hipótese. Elogiada é a qualidade do jogo praticado pelo Flamengo, em 2019 e 2020, que ganhou quase tudo com o português, assim como o conhecimento que o mesmo adquiriu do futebol daquele país.

A possibilidade de ser Jorge Jesus o escolhido para assumir a seleção brasileira divide opiniões em terras de Vera Cruz. O sucesso do português enquanto esteve no Flamengo é incontestável, mas determinadas atitudes tidas nessa altura levam a que o seu nome não seja consensual para o lugar.

"O Flamengo de 2019 foi a melhor equipa que vi atuar no Brasil nos últimos anos. Além disso, entre os outros estrangeiros que estão no radar da CBF, Jesus vivenciou a cultura de balneário e sabe lidar com os atletas brasileiros. É aposta da CBF e na minha opinião faz sentido", salienta Raúl Vítor Maia, do canal "SBT", um dos jornalistas brasileiros ouvidos no sábado por O JOGO quanto a esta possibilidade em aberto.