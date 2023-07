Jesus leva quase uma dezena de compatriotas para a Arábia Saudita

João de Deus, Tiago Oliveira, Nuno Romano, Márcio Sampaio, Vítor Pereira, Carlos Bruno, Gil Henriques, Rodrigo Araújo e José Ribeiro acompanham o técnico português no Al Hilal

O Al Hilal, novo clube de Jorge Jesus, anunciou a equipa técnica para a nova temporada. O português leva nove compatriotas para a Arábia Saudita.

João de Deus, Tiago Oliveira, Nuno Romano, Márcio Sampaio, Vítor Pereira, Carlos Bruno, Gil Henriques, Rodrigo Araújo e José Ribeiro, em funções de adjuntos, analistas, preparadores físicos, técnicos de guarda-redes e técnicos de operações, acompanham o antigo líder de Benfica e Sporting.

