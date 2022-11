Jesus já vai em 14 jogos sem perder e é mais líder na Turquia

Fenerbahçe reforçou a liderança com um triunfo frente ao Sivasspor.

O Fenerbahçe, do técnico português Jorge Jesus, reforçou a liderança da Liga turca de futebol após um sofrido triunfo caseiro sobre o Sivasspor, por 1-0, no fecho da 13.ª jornada.

Em Istambul, com Miguel Crespo a titular, o Fenerbahçe chegou à vitória graças a uma grande penalidade convertida pelo equatoriano Enner Valencia, aos 55 minutos, numa altura em que a equipa de Jesus já atuava como menos uma unidade, por expulsão do belga Batshuayi, aos 48.

Mesmo com 10 jogadores, perante o 16.º classificado do campeonato, a formação do técnico português manteve a magra vantagem até final e aumentou para cinco pontos a diferença no topo da competição.

O Fenerbahçe soma agora 29 pontos, mais cinco do que o Basaksehir (24), segundo, que empatou no terreno do Hatayspor (3-3), em que alinha o médio Rúben Ribeiro, e do que o Galatasaray (24), terceiro, que venceu o Besiktas (2-1).

Este foi o 14.º jogo seguido de Jesus sem perder em todas as provas e a quinta vitória seguida na Liga turca.