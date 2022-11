Jesus impressiona: um contrato de três anos e impacto até na seleção turca

Liderança isolada na liga e a presença nos "oitavos" da Liga Europa precipitou a necessidade de ampliar o vínculo válido até final da época.

Idolatrado pelos adeptos do Fenerbahçe por estar a ressuscitar uma equipa em jejum de títulos desde 2014, Jorge Jesus será alvo de uma proposta para renovar por mais três anos.

De acordo com o jornal "Fanatik", a Direção liderada por Ali Koç está impressionada com o trabalho do treinador português e irá encetar, nos próximos dias, conversações com este para ampliar o vínculo que termina no final da presente temporada.

A liderança isolada do campeonato, com dois pontos de avanço sobre o Galatasaray, e o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa, precipitaram a vontade do Fenerbahçe de "amarrar" o treinador português perante o interesse que já vai surgindo nos seus serviços, nomeadamente de clubes brasileiros.

O impacto de Jorge Jesus na Turquia tem sido tremendo e, ontem, o treinador do Fenerbahçe foi tema nos trabalhos da seleção, que está a preparar um particular diante da Chéquia. Isto porque Hakan Çalhanoglu, médio do Inter, veio a público negar que tenha criticado o português por não estar a dar mais minutos a Arda Guler, jovem promessa de 17 anos que foi convocado pelo selecionador Stefan Kuntz. "Respeito todos os treinadores e não interfiro nas escolhas. Jorge Jesus vê Arda todos os dias e talvez o esteja a proteger à espera que ele fique mais forte. Nunca critiquei Jorge Jesus. É um treinador de qualidade e tem muito sucesso. Só disse que comecei a jogar muito jovem e que isso não tem problema nenhum", disse o médio. Guler, refira-se, soma 307" divididos por 13 jogos.