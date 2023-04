"Jesus ganha força para o Brasil, mas a CBF não vê bem os comportamentos de Abel"

Com Carlo Ancelotti como prioridade, os dois portugueses que também estão na lista para assumir o Brasil estão em patamares diferentes de "aprovação" interna

Segundo o apresentador do programa Seleção Sportv, André Rizek, o nome de Jorge Jesus "vai ganhando força" no seio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assim o cargo de selecionador nacional do Brasil.

Para o apresentador, as suas fontes indicam que Carlo Ancelotti continua a ser o preferido, mas se não deixar o Real Madrid no verão a CBF não pagará a sua cláusula de rescisão.

Assim, o nome de Jorge Jesus ganha força, ao contrário do de Abel Ferreira.

"Vai ganhando força o nome do Jorge Jesus, porque os ex-jogadores que fazem o meio campo com o futebol europeu têm elogiado muito para a CBF o Jorge Jesus. O que para mim está muito claro, com as pessoas que eu converso, é que a CBF não enxerga com bons olhos o comportamento do Abel. Isso está muito claro nos bastidores. Isso deixa o Abel distante na longa lista de candidatos que a CBF tem para suceder o Tite", prosseguiu.