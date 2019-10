Jesus fala em "estrelinha", volta a abordar o VAR e destaca um jogador

Treinador do Flamengo comentou o triunfo por 2-1, em Fortaleza.

O Flamengo de Jorge Jesus sofreu na madrugada desta quinta-feira para triunfar sobre o Fortaleza, por 2-1, com o golo da vitória a surgir aos 90 minutos, por Reinier.

Sobre o jogador, que o "Mengão" optou por não ceder à seleção sub-17, o treinador português disse que a decisão não podia ter sido mais correta.

"A decisão em relação ao Reinier ficou provada que foi super acertada. Foi ele que alterou o resultado. Isso mostra que todas as atitudes que a direção do Flamengo teve foram acertadas. Temos jogadores lesionados, suspensos e ele foi importante", explicou, para depois destacar a importância do capitão Everton Ribeiro.

"Todos são importantes, mas em todas as equipas do mundo há uns mais [importantes] do que outros. O Everton é desses jogadores. Tem uma rentabilidade no último passe, pensa à frente. Faz parte da qualidade da equipa e espero que domingo possa jogar", confessou.

Jesus voltou ainda a falar sobre o VAR: "O Flamengo não ganhou com uma decisão do VAR. Ele empata com uma decisão do VAR e sofre o 1-0 com uma decisão do VAR".

"Tivemos muitos jogadores de fora. Não tivemos um jogo ao nível do que estamos habituados a fazer na primeira parte. Fizemos alterações para ver se melhorava a equipa, fiz mudanças táticas. No intervalo modifiquei e as coisas melhoraram. Fizemos por ganhar. Depois do empate, tivemos a melhor parte. Foi uma vitória com estrelinha de campeão", disse sobre o triunfo.

"Os campeões também precisam de ter sorte. É óbvio. Sorte no jogo. Vocês acham que o nosso segundo golo foi por acaso, mas não foi. Não quero falar sobre isso para não dar pistas aos outros. Foi um trabalho de equipa. Não tivemos o mesmo desempenho porque não tínhamos alguns jogadores, a relva era alta, estávamos a perder e demos a volta", concluiu.