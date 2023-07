Jesus explica regresso: "Nunca vou esquecer a forma como os adeptos me amaram"

Este domingo marcou a apresentação da equipa do Al Hilal, sendo de destacar a ausência de Moussa Marega no evento.

Os sauditas do Al Hilal, liderados por Jorge Jesus e com Rúben Neves incluído, realizar este domingo a apresentação oficial aos adeptos, num evento em que Moussa Marega, antigo avançado do Marítimo, V. Guimarães e FC Porto, não marcou presença.

"Regressei ao Al Hilal porque nunca me vou esquecer da forma como os adeptos me acarinharam e amaram. Regressei para continuar um trabalho que não acabei [na época 2018/19] e estou aqui com muito orgulho, muita gratidão. Obrigado à direção do Al Hilal por ter continuado a pensar em mim", afirmou o treinador.

Kalidou Koulibaly (ex-Chelsea), Rúben Neves e Sergej Milinković-Savic (ex-Lázio) são os principais reforços até ao momento do Al Hilal, que vai arrancar oficialmente a época na quinta-feira, dia 27, data em que vai defrontar o Al Ahly Tripoli (Líbia), na primeira jornada da Liga dos Campeões Árabes.

